Рябков указал на неопределенность США в позиции по ДСНВ

«Я думаю, что, несмотря на эти в целом позитивные сигналы, пока еще рано говорить о том, какова может быть позиция Вашингтона в целом применительно к этому предложению», — сказал Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра.
Он отметил, что специалисты в Вашингтоне, занимающиеся анализом и подготовкой возможных вариантов, еще не вышли на этап, когда можно было бы озвучить более определенные выводы. По его словам, предложение президента России Владимира Путина фактически является приглашением американской стороны проявить ответственность в интересах безопасности обеих стран.
Путин 22 сентября заявил, что Россия готова продолжить придерживаться ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут «соотношение потенциалов сдерживания».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 октября сообщил, что никаких предложений от США по ДСНВ Россия не получила. Российская сторона пока не наблюдает продвижения по этому вопросу, добавил он.