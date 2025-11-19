Премьер-министр заявил о непредсказуемом соседе Молдовы: С одной стороны — Румыния, с другой — Украина, кого он имеет в виду — великая тайна

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил:
— У нас очень непредсказуемый сосед, мягко говоря, и он не исчезнет в одночасье. Это не сказка, где появляется волшебник с волшебной палочкой, и весь кошмар исчезает. Он будет продолжаться, и нам нужна политика, нам нужен план, как мы будем противостоять всему этому.
У нас, вообще-то, два соседа. С одной стороны — Румыния, с другой — Украина. Больше соседей нет. Кого из них двоих имеет в виду премьер-министр?
