Премьер-министр заявил о непредсказуемом соседе Молдовы: С одной стороны — Румыния, с другой — Украина, кого он имеет в виду — великая тайна

— У нас очень непредсказуемый сосед, мягко говоря, и он не исчезнет в одночасье. Это не сказка, где появляется волшебник с волшебной палочкой, и весь кошмар исчезает. Он будет продолжаться, и нам нужна политика, нам нужен план, как мы будем противостоять всему этому.