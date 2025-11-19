В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России

«Рубио терпеливо ждал, пока подход Уиткоффа к взаимодействию с Россией пройдет свой путь, а затем смог вмешаться и выразить больше скептицизма», — говорится в публикации.
Издание назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.
Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.
Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше