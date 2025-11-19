Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов посетил «Дом Заботы» в Зеленодольске

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый «Дом Заботы» в Зеленодольске, где ухаживают за старшим поколением и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: канал МАХ Рустама Минниханова

Соответствующий пост он выложил в своем канале МАХ.

Раис РТ сообщил, что социальная защита этой категории граждан является приоритетом. Кроме того, он рассказал, что учреждение содержит 120 мест и имеет прекрасные условия: уютные комнаты, творческие мастерские, библиотека и современные массажные кабинеты.

«Отдельные слова благодарности коллективу. Именно врачи, медсестры и социальные работники становятся опорой и настоящими друзьями для воспитанников. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду каждый человек в Доме Заботы чувствует себя в центре внимания и благополучия», — написал Минниханов на татарском.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше