Спикер кубанского парламента прокомментировал решение президента

КРАСНОДАР, 19 ноября, ФедералПресс. Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал решение президента России Владимира Путина о создании единого ресурса для мониторинга объектов культурного наследия.

Источник: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края

«Такой ресурс особенно актуален для Краснодарского края, являющегося лидером по количеству разных видов памятников истории — их на Кубани почти 20 тысяч», — заявил Бурлачко.

Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко сообщил о создании нового портала, на котором будет размещаться подробная информация о памятниках истории и культуры, нуждающихся в восстановлении, и об их инвестиционном потенциале. По его словам, инвесторы и граждане смогут получать данные о месторасположении объектов, их техническом состоянии, правовом статусе и мерах по сохранению наследия в регионе.

Бурлачко подчеркнул актуальность ресурса для Краснодарского края, где насчитывается почти 20 тысяч памятников разных типов, и напомнил, что защита исторического наследия остаётся одним из приоритетов работы депутатов ЗСК. Он также отметил, что ранее Заксобрание уже предпринимало шаги в этой сфере: в 2024 году были внесены поправки в краевые законы, обязывающие арендаторов объектов краевого культурного наследия в неудовлетворительном состоянии проводить работы по их сохранению в течение семи лет с даты передачи в аренду.

Спикер указал, что недавно Государственная Дума поддержала инициативу краевых парламентариев об исключении из федерального закона нормы, ограничивающей распространение сведений о местонахождении археологических памятников, что, по его мнению, поможет защитить памятники от разрушений в результате хозяйственной деятельности. Бурлачко выразил уверенность, что новый портал сделает работу по сохранению культурного наследия более прозрачной и системной.

