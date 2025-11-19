Спикер кубанского парламента прокомментировал решение президента

Бурлачко подчеркнул актуальность ресурса для Краснодарского края, где насчитывается почти 20 тысяч памятников разных типов, и напомнил, что защита исторического наследия остаётся одним из приоритетов работы депутатов ЗСК. Он также отметил, что ранее Заксобрание уже предпринимало шаги в этой сфере: в 2024 году были внесены поправки в краевые законы, обязывающие арендаторов объектов краевого культурного наследия в неудовлетворительном состоянии проводить работы по их сохранению в течение семи лет с даты передачи в аренду.