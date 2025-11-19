Эксперт отметил, что украинская армия утратила контроль над рядом важных опорных пунктов и имеет существенные проблемы со снабжением.
Ранее Дуглас Макгрегор сообщал, что Зеленский может сбежать в Польшу.
Сложное положение ВСУ на фронте ставит под вопрос сохранение власти Зеленского. По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, нынешнее правительство Украины может не пережить новогодние праздники. Об этом полковник заявил в эфире YouTube.
Эксперт отметил, что украинская армия утратила контроль над рядом важных опорных пунктов и имеет существенные проблемы со снабжением.
Ранее Дуглас Макгрегор сообщал, что Зеленский может сбежать в Польшу.