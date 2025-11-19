Ричмонд
Макгрегор: правительство Зеленского может не пережить праздники

Сложное положение ВСУ на фронте ставит под вопрос сохранение власти Зеленского. По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, нынешнее правительство Украины может не пережить новогодние праздники. Об этом полковник заявил в эфире YouTube.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники», — приводит слова Макгрегора «Лента.ру». Экс-советник Пентагона предположил, что Зеленский со своей командой навряд ли продержатся до весны.

Эксперт отметил, что украинская армия утратила контроль над рядом важных опорных пунктов и имеет существенные проблемы со снабжением.

Ранее Дуглас Макгрегор сообщал, что Зеленский может сбежать в Польшу.