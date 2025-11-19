Ричмонд
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где должен был встретится с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.

Источник: Reuters

«Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — говорится в материале.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран ранее заявил, что переговорный процесс России и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Зеленского в Турцию.

Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

