Минобороны показало кадры уничтожения места запуска атаковавших Воронеж ATACMS

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что применение ракет ATACMS мог санкционировать президент США Дональд Трамп. Ранее он отменил решение своего предшественника Джо Байдена, позволившего Киеву атаковать объекты в глубине территории РФ, однако затем изменил схему поставок оружия. Теперь США продают его НАТО, которое в свою очередь передает его Украине. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог трактовал это как разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие без ограничений.