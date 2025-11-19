Минобороны показало кадры уничтожения места запуска атаковавших Воронеж ATACMS

ВСУ 18 ноября попытались атаковать Воронеж американскими ракетами ATACMS, все они были сбиты, сообщили в Минобороны РФ. Обломки ракет упали на крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот. Российские военные вскоре нанесли ответный удар. В Госдуме выразили мнение, что ВСУ атаковали Россию ракетами ATACMS с разрешения президента США Дональда Трампа.
ВСУ попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS 18 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«18 ноября 2025 года в 14.31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты “ATACMS” производства США.
В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты «ATACMS» были сбиты", — говорится в сообщении военного ведомства.
~Обломки упавших ракет, по данным Минобороны, повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом~. Жертв и пострадавших в результате удара ВСУ не было.
Ведомство добавило, что ВС РФ оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.
«Боевым расчетом ОТРК “Искандер-М” нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки “MLRS” с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», — отметили в российском Минобороны.
При этом генштаб ВСУ ранее заявлял о якобы успешных точечных ударах по военным объектам на территории России, имея в виду атаку на Воронеж. О каких именно объектах шла речь, командование украинской армии не раскрыло, однако заявило, что «применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться».
18 ноября на территории Воронежа и Воронежской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Губернатор региона Александр Гусев заявлял, что средства ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько воздушных целей, не уточнив, о каких именно целях идет речь. Telegram-канал «Военный осведомитель» писал о применении нескольких баллистических ракет.
Судя по сводкам Минобороны РФ, ВСУ применили ракеты ATACMS для удара по России впервые за 10 месяцев. В последний раз украинская армия попыталась атаковать ими Белгородскую область 16 января, все ракеты были сбиты. Ранее от ударов ATACMS пострадали Брянская, Ростовская и Курская области.
Разрешение Трампа.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что применение ракет ATACMS мог санкционировать президент США Дональд Трамп. Ранее он отменил решение своего предшественника Джо Байдена, позволившего Киеву атаковать объекты в глубине территории РФ, однако затем изменил схему поставок оружия. Теперь США продают его НАТО, которое в свою очередь передает его Украине. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог трактовал это как разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие без ограничений.
«Думаю, у ВСУ по-прежнему мало ATACMS, иначе они использовали бы их чаще. И все же Воронежскую область они попытались атаковать. А это значит, что ~Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России~. Я такого сценария не исключаю», — отметил парламентарий.
При этом Колесник добавил, что Воронеж — это все-таки приграничная территория, «однако людям, живущим там, все равно».
«Их безопасность — это первостепенная задача. Поэтому вопросы сейчас Западу должны быть заданы серьезные, чтобы потом нам не пришлось отвечать. А ответ ВСУ тоже должен быть дан», — уточнил депутат.