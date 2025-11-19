Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны подтвердило: Дрон залетал в воздушное пространство Молдовы, но только его наш радар за миллионы евро почему-то не заметил — что за аномалия

Летательный аппарат пересек воздушное пространство РМ в промежутке времени с 03:22 до 03:35 из направления населенного пункта Лесная (Украина).

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Молдовы сообщает, что "в результате обмена информацией с партнерами из Украины и Румынии подтвердился пролет над национальным воздушным пространством беспилотного летательного аппарата.

Таким образом, летательный аппарат пересек воздушное пространство РМ в промежутке времени с 03:22 до 03:35 из направления населенного пункта Лесная (Украина) в направлении населенного пункта Сэиц, район Штефан Водэ, на высоте около 100 метров.

Дрон не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства из-за малой высоты полета".

Мы немного теряемся Радар куплен и работает, румынский язык в конституцию внесён, еврореферендум проведён, из парламентской ассамблеи СНГ вышли, группы парламентской дружбы с РФ и Беларусью аннулированы, с «Газпромом» отношений не имеем, русский язык исправно притесняется, Брюссель на все лады реформы хвалит, отчисления на армию увеличены, полномочия СИБа расширены, Российский центр науки и культуры закрыт… и всё равно дроны пролетают.

Ну тут даже уже непонятно, что делать дальше. Тут просто какая-то аномалия — столько усилий приложено, а дроны всё равно летают.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше