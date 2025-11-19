Минобороны подтвердило: Дрон залетал в воздушное пространство Молдовы, но только его наш радар за миллионы евро почему-то не заметил — что за аномалия

Минобороны Молдовы сообщает, что "в результате обмена информацией с партнерами из Украины и Румынии подтвердился пролет над национальным воздушным пространством беспилотного летательного аппарата.
Таким образом, летательный аппарат пересек воздушное пространство РМ в промежутке времени с 03:22 до 03:35 из направления населенного пункта Лесная (Украина) в направлении населенного пункта Сэиц, район Штефан Водэ, на высоте около 100 метров.
Дрон не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства из-за малой высоты полета".
Мы немного теряемся Радар куплен и работает, румынский язык в конституцию внесён, еврореферендум проведён, из парламентской ассамблеи СНГ вышли, группы парламентской дружбы с РФ и Беларусью аннулированы, с «Газпромом» отношений не имеем, русский язык исправно притесняется, Брюссель на все лады реформы хвалит, отчисления на армию увеличены, полномочия СИБа расширены, Российский центр науки и культуры закрыт… и всё равно дроны пролетают.
Ну тут даже уже непонятно, что делать дальше. Тут просто какая-то аномалия — столько усилий приложено, а дроны всё равно летают.
