Захарова рассказала об ответе России на закрытие генконсульства в Гданьске

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в РФ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство РФ в Гданьске.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года глава МИД Польши закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В ответ на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В настоящее время у Польши имеется одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. В свою очередь, у России функционирует посольство в Варшаве, также до настоящего момента работало генконсульство в Гданьске.

