FT: с чем связана переброска ресурсов США в Западное полушарие

В материале FT высказываются сомнения относительно возможности создания прочных союзов между Вашингтоном и консервативными лидерами Аргентины, Эквадора, Парагвая и Сальвадора, даже если политики демонстрируют намерения поддерживать партнерские отношения. Так, в Эквадоре жители страны отклонили инициативу президента Даниэля Наба по снятию запрета на размещение иностранных баз в стране. В ходе референдума эквадорцы проголосовали против внесения поправок в конституцию о запрете на дислокации иностранных военных.