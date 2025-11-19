Ричмонд
FT: с чем связана переброска ресурсов США в Западное полушарие

Вашингтон перенаправляет часть вооруженных сил и техники в Западное полушарие для обеспечения безопасности и защиты своих границ. Об этом Financial Times (FT) сообщил чиновник из команды Белого дома.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«США перепрофилируют и перенаправляют ресурсы для создания более безопасного окружения вокруг себя и своих партнеров. Это возвращение внимания к нашему заднему двору», — приводит «Интерфакс» слова представителя администрации Трампа британской газете.

Анонимный собеседник FT уточнил, что США намерены усилить влияние на вышедшие из-под контроля власти стран Западного полушария. Он добавил, что меры, предпринимаемые Дональдом Трампом, также направлены на корректировку ситуации в Штатах, которые стали конечным пунктом перемещения незаконных мигрантов, капиталов и наркотиков. По словам источника издания, сейчас администрация Белого дома формирует фундамент политики США на ближайшие полвека.

FT напомнила, что Вашингтон действительно ранее уделял мало внимания Латинской Америке, сосредоточившись на урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и укреплении позиции в Азии. Сейчас Белый дом намерен перекрыть каналы нелегальной миграции в США, обеспечить охрану южной границы, остановить наркотрафик и ослабить влияние Китая.

Издание обратило внимание на позицию экс-советника президента США Стива Бэннона, которая могла оказать влияние на Трампа. Он считал, что увеличение количества кораблей ВМС США в Карибском море способно сорвать попытку КНР закрепиться в этом регионе.

FT отметила, что территории Северной и Южной Америки получат статус приоритетных для обеспечения безопасности в новой стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны, работа над которыми продолжается в администрации Трампа.

Издание подчеркнуло, что сам Трамп избегает открывать конечную цель своих действий в Латинской Америке. Эксперты считают, что такой подход позволит ему самостоятельно решать, какой итог своей политики называть успехом.

В материале FT высказываются сомнения относительно возможности создания прочных союзов между Вашингтоном и консервативными лидерами Аргентины, Эквадора, Парагвая и Сальвадора, даже если политики демонстрируют намерения поддерживать партнерские отношения. Так, в Эквадоре жители страны отклонили инициативу президента Даниэля Наба по снятию запрета на размещение иностранных баз в стране. В ходе референдума эквадорцы проголосовали против внесения поправок в конституцию о запрете на дислокации иностранных военных.

Сейчас в центре внимания Дональда Трампа — Венесуэла. Президент США объявил о борьбе с наркотрафиком, исходящим из республики. Хозяин Белого дома рассматривает вариант операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям.

