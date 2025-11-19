Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: коррупционный скандал на Украине привел к противостоянию в Раде

Одна из главных оппозиционных партий Украины второй день подряд блокирует в Верховной Раде проведение голосования по вопросу отставки двух министров в связи с антикоррупционным расследованием. Вместо этого она требует отставки всего кабинета министров, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье Reuters, противостояние в украинском парламенте стало очередным проявлением растущего общественного недовольства на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране с 2022 года.

Во вторник парламент должен был проголосовать за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника Германа Галущенко, который до недавнего времени занимал пост министра юстиции. Гринчук предложила подать в отставку, а Галущенко был отстранен от должности до завершения расследования. Зеленский поддержал отстранение их обоих.

Однако ни во вторник, ни в среду голосование в Раде не состоялось, поскольку «Европейская солидарность», оппозиционная партия экс-президента Петра Порошенко*, физически блокирует доступ к трибуне спикера.

«Европейская солидарность» добивается отставки не двух министров, а всего кабинета министров.

«Сейчас необходимо решить вопрос о доверии украинского народа правительству, Верховной Раде. Вопрос заключается в доверии партнеров к Украина», — написал Порошенко* в соцсети во вторник.

Члены блока Зеленского «Слуга народа» обвинили партию Порошенко* в том, что она играет на публику и мешает парламенту принимать меры.

В то время как одни воры убегают и прячутся, политики-популисты устраивают шоу.

Даниил Гетманцев
депутат от партии «Слуга народа»

Однако в самой партии Зеленского усиливаются разногласия, особенно после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозаписи, на которых подозреваемые обсуждают коррупционные схемы, пишет издание Politico. Ярослав Железняк, ярый критик Зеленского и депутат от оппозиционной партии «Голос», утверждает, что некоторые члены блока «Слуга народа» подняли «настоящий мятеж».

Считаю, что в такой ситуации отставка Ермака может снизить нынешний ажиотаж вокруг правительства.

Федор Вениславский
председатель подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке

«Причина в записях НАБУ. Все понимают, что они ведут к Ермаку и что он стоял за июльской попыткой лишить НАБУ независимости. Если это станет достоянием общественности, это подорвет авторитет всех членов партии“Слуга народа”», — сказал один из депутатов.

Андрей Ермак, как подчеркивает Politico, возглавляет президентский офис и является опытным политическим деятелем. Он играл решающую роль в команде Зеленского с тех пор, как тот пришел к власти в 2019 году.

Некоторые даже считают Ермака «сопрезидентом» Украины, утверждает издание.

«Люди упоминают меня, иногда абсолютно без каких-либо доказательств. Они пытаются обвинить меня в вещах, о которых я даже не знаю», — сказал Ермак на прошлой неделе, когда его напрямую спросили, причастен ли он к коррупционному скандалу.

Согласно Politico, политическая «ловушка» для Ермака заключается в том, что именно он якобы сыграл ведущую роль в попытках лишить НАБУ независимости как раз в тот момент, когда агентство рассматривало дело «Энергоатома».

Это он решил поссориться с НАБУ. Если бы он этого не сделал… то скандал был бы просто заметен под ковер или бы всплыл позже, примерно через год.

высокопоставленный украинский чиновник

В четверг Зеленский проведет важные встречи с членами кабинета министров, парламента и своей партии. Ранее два осведомленных источника предположили, что он даст отпор и защитит Ермака от растущей критики. По их словам, президент произведет некоторые изменения в правительстве и, возможно, пригласит в кабинет министров представителей оппозиции, чтобы успокоить критиков.

Однако после того как в среду стало известно, что в обвинительном заключении НАБУ фигурирует фамилия самого Зеленского, вероятность сохранения за Ермаком его должности снизилась. «Есть большая вероятность, что Ермак действительно уйдет в отставку, но мы поверим в это, когда увидим», — сказал один из депутатов Рады.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму