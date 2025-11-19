СМИ: коррупционный скандал на Украине привел к противостоянию в Раде

Согласно статье Reuters, противостояние в украинском парламенте стало очередным проявлением растущего общественного недовольства на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране с 2022 года.
Во вторник парламент должен был проголосовать за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника Германа Галущенко, который до недавнего времени занимал пост министра юстиции. Гринчук предложила подать в отставку, а Галущенко был отстранен от должности до завершения расследования. Зеленский поддержал отстранение их обоих.
Однако ни во вторник, ни в среду голосование в Раде не состоялось, поскольку «Европейская солидарность», оппозиционная партия экс-президента Петра Порошенко*, физически блокирует доступ к трибуне спикера.
«Сейчас необходимо решить вопрос о доверии украинского народа правительству, Верховной Раде. Вопрос заключается в доверии партнеров к Украина», — написал Порошенко* в соцсети во вторник.
Члены блока Зеленского «Слуга народа» обвинили партию Порошенко* в том, что она играет на публику и мешает парламенту принимать меры.
В то время как одни воры убегают и прячутся, политики-популисты устраивают шоу.
Однако в самой партии Зеленского усиливаются разногласия, особенно после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозаписи, на которых подозреваемые обсуждают коррупционные схемы, пишет издание Politico. Ярослав Железняк, ярый критик Зеленского и депутат от оппозиционной партии «Голос», утверждает, что некоторые члены блока «Слуга народа» подняли «настоящий мятеж».
Считаю, что в такой ситуации отставка Ермака может снизить нынешний ажиотаж вокруг правительства.
«Причина в записях НАБУ. Все понимают, что они ведут к Ермаку и что он стоял за июльской попыткой лишить НАБУ независимости. Если это станет достоянием общественности, это подорвет авторитет всех членов партии“Слуга народа”», — сказал один из депутатов.
Андрей Ермак, как подчеркивает Politico, возглавляет президентский офис и является опытным политическим деятелем. Он играл решающую роль в команде Зеленского с тех пор, как тот пришел к власти в 2019 году.
«Люди упоминают меня, иногда абсолютно без каких-либо доказательств. Они пытаются обвинить меня в вещах, о которых я даже не знаю», — сказал Ермак на прошлой неделе, когда его напрямую спросили, причастен ли он к коррупционному скандалу.
Это он решил поссориться с НАБУ. Если бы он этого не сделал… то скандал был бы просто заметен под ковер или бы всплыл позже, примерно через год.
В четверг Зеленский проведет важные встречи с членами кабинета министров, парламента и своей партии. Ранее два осведомленных источника предположили, что он даст отпор и защитит Ермака от растущей критики. По их словам, президент произведет некоторые изменения в правительстве и, возможно, пригласит в кабинет министров представителей оппозиции, чтобы успокоить критиков.
Однако после того как в среду стало известно, что в обвинительном заключении НАБУ фигурирует фамилия самого Зеленского, вероятность сохранения за Ермаком его должности снизилась. «Есть большая вероятность, что Ермак действительно уйдет в отставку, но мы поверим в это, когда увидим», — сказал один из депутатов Рады.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму