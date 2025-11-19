Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РФ и США не обсуждают никаких новых предложений по украинскому урегулированию.

Были обсуждения [украинского урегулирования президентами] в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Российская сторона не планирует контакты с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев.

Решение Польши закрыть генконсульство России не связано со здравомыслием.

Отношения с Польшей деградировали полностью. Это проявление деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений [с Россией]. Здесь можно выразить только сожаление.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Польское руководство стремится любую проблему ассоциировать с Россией, но все эти обвинения безосновательны и голословны.

Кремль назвал заявления о связи с РФ задержанных в Польше украинцев русофобией.

Российская армия противостоит попыткам ВСУ наносить удары западным оружием.

Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.

Европейские страны на фоне коррупционного скандала на Украине ощущают токсичность киевского режима.

Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия продолжает планомерные действия по развитию отношений со странами Африки.

Проект по строительству Росатомом АЭС «Эд-Дабаа» в Египте продвигается успешно, станция скоро может быть запущена.

В графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate.

19 ноября Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Сбера.

