Россия призвала Госдеп разобраться с последствиями «дипломатической войны» Обамы

Консультации России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях были запущены еще при прежней администрации. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом стороны дважды встречались в Стамбуле с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения — 27 февраля и 10 апреля. Ожидалось, что третий раунд переговоров пройдет в июне, однако встреча была отменена по инициативе американской стороны. В октябре замглавы российского МИД Сергей Рябков утверждал, что переговоры пройдут до конца осени. Между тем на прошлой неделе в посольстве США в Москве заявили, что новый раунд консультаций по нормализации работы диппредставительств пока не запланирован.