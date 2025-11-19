По данным СВР России, эксперты внешнеполитических и военных ведомств Европы «бьют в набат», предупреждая правительство о скором крахе проекта «Антироссия» на Украине. Европейские аналитики связывают это в том числе с коррупцией в украинских государственных структурах, заявила российская служба разведки.