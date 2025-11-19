«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима», — отмечается в пресс-релизе. Одна из причин — усталость украинского населения от конфликта с Россией. Среди жителей страны распространяется мнение, что Евросоюз не примет Киев в объединение.
Европейские эксперты подчеркивают, что большинство граждан Украины «чувствуют себя преданными» после разоблачения коррупционной схемы с откатами в украинской госкомпании «Энергоатом». Из-за этого политический вес Украины в Европе снижается, следует из заявления.
«Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева», — утверждает СВР. По ее информации, помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния.