Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВР: в Европе обеспокоены скорым провалом антироссийского проекта на Украине

По данным СВР России, эксперты внешнеполитических и военных ведомств Европы «бьют в набат», предупреждая правительство о скором крахе проекта «Антироссия» на Украине. Европейские аналитики связывают это в том числе с коррупцией в украинских государственных структурах, заявила российская служба разведки.

Источник: РИА "Новости"

«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима», — отмечается в пресс-релизе. Одна из причин — усталость украинского населения от конфликта с Россией. Среди жителей страны распространяется мнение, что Евросоюз не примет Киев в объединение.

Европейские эксперты подчеркивают, что большинство граждан Украины «чувствуют себя преданными» после разоблачения коррупционной схемы с откатами в украинской госкомпании «Энергоатом». Из-за этого политический вес Украины в Европе снижается, следует из заявления.

«Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева», — утверждает СВР. По ее информации, помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше