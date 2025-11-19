Ричмонд
Страны ШОС выступили за технологическую независимость

Страны ШОС выступили за обеспечение технологической независимости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Страны ШОС выступили за обеспечение технологической независимости, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Государства-члены ШОС последовательно выступают за обеспечение технологической независимости, увеличения темпов проникновения цифровых технологий в отрасли экономики, социальную сферу и госуправление», — говорится в документе.

Согласно коммюнике, главы делегаций также акцентировали важность эффективного выполнения дорожной карты по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта, продолжения многостороннего взаимодействия на основе заявления Совета глав государств ШОС о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Путин во вторник в Кремле провел встречу с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС. В ней приняли участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана — Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

