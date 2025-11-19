Ричмонд
В Каневском районе Кубани переизбрали главу

Александр Герасименко вступил в должность главы Каневского района на новый срок.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Каневском районе Кубани переизбрали главу. Александр Герасименко вступил в должность на очередной срок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Александр Герасименко принес присягу и поблагодарил за оказанное доверие. Торжественная церемония пошла на открытой сессии Совета муниципалитета.

Александр Герасименко родился в станице Стародеревянковской Каневского района. С 2005 года по 2010 год замещал должность главы администрации Стародеревянковского сельского поселения. В 2010 году стал главой Каневского района.