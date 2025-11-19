Ричмонд
СМИ: что включает стратегическое соглашение между США и Саудовской Аравией

В рамках стратегического соглашения об обороне между США и Саудовской Аравией Вашингтон дал добро на продажу Эр-Рияду истребителей F-35 и 300 танков Abrams. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном во вторник.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет интернет-портал Breaking Defense, документ призван облегчить работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии, предусматривает возмещение расходов США королевством и подтверждает, что Саудовская Аравия считает США своим главным стратегическим партнером.

В рамках сделки Эр-Рияд закупит неуточненное количество передовых американских истребителей F-35, а также «почти 300 танков Abrams».

Это позволит Саудовской Аравии «укрепить свой оборонный потенциал и сохранит сотни рабочих мест в Америке», считает Белый дом.

Эксперты ждали подробностей о продаже истребителей F-35, поскольку ранее США обязались поддерживать качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке и гарантировать, что в военном плане Израиль будет оснащен лучше, чем его соседи. Считается, что F-35I, которые Израиль активно использует в последние годы, оснащены специальными датчиками на борту.

На вопрос о том, получит ли Саудовская Аравия такие же передовые F-35, как Израиль, Трамп ответил:

Я знаю, что они (израильтяне) хотят, чтобы вы приобрели самолеты более низкого калибра. Но не думаю, что это вас очень обрадует. Обе страны должны получать флагманские модели.

Дональд Трамп
президент США

Также топ-менеджер General Atomics сообщил изданию, что его компания ведет переговоры о продаже саудовцам до 130 беспилотников MQ-9Bs в дополнение к 200 беспилотникам Gambit Loyal Wingman.

Со своей стороны, наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США с 600 млрд долларов, обещанных Трампу в мае, до 1 трлн долларов. «Мы собираемся увеличить (инвестиции) почти до 1 трлн долларов. Это реальные инвестиции и реальные возможности, за счет… соглашений во многих областях — в области технологий, искусственного интеллекта, материалов, магнитов и т. д.», — сказал он на встрече в Овальном кабинете.

Белый дом уточнил, что лидеры двух стран подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, рамочный документ о критически важных минералах и меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта.

При этом во вторник кронпринц воздержался от предложения Трампа о нормализации дипломатических отношений Саудовской Аравии с Израилем и от подписания соглашений Авраама, которые в 2020 году подписали Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Он заявил, что этот шаг зависит от решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств — Израиля и Государства Палестина.

