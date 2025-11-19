СМИ: что включает стратегическое соглашение между США и Саудовской Аравией

Как пишет интернет-портал Breaking Defense, документ призван облегчить работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии, предусматривает возмещение расходов США королевством и подтверждает, что Саудовская Аравия считает США своим главным стратегическим партнером.
Это позволит Саудовской Аравии «укрепить свой оборонный потенциал и сохранит сотни рабочих мест в Америке», считает Белый дом.
Эксперты ждали подробностей о продаже истребителей F-35, поскольку ранее США обязались поддерживать качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке и гарантировать, что в военном плане Израиль будет оснащен лучше, чем его соседи. Считается, что F-35I, которые Израиль активно использует в последние годы, оснащены специальными датчиками на борту.
На вопрос о том, получит ли Саудовская Аравия такие же передовые F-35, как Израиль, Трамп ответил:
Я знаю, что они (израильтяне) хотят, чтобы вы приобрели самолеты более низкого калибра. Но не думаю, что это вас очень обрадует. Обе страны должны получать флагманские модели.
Также топ-менеджер General Atomics сообщил изданию, что его компания ведет переговоры о продаже саудовцам до 130 беспилотников MQ-9Bs в дополнение к 200 беспилотникам Gambit Loyal Wingman.
Со своей стороны, наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США с 600 млрд долларов, обещанных Трампу в мае, до 1 трлн долларов. «Мы собираемся увеличить (инвестиции) почти до 1 трлн долларов. Это реальные инвестиции и реальные возможности, за счет… соглашений во многих областях — в области технологий, искусственного интеллекта, материалов, магнитов
Белый дом уточнил, что лидеры двух стран подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, рамочный документ о критически важных минералах и меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта.
При этом во вторник кронпринц воздержался от предложения Трампа о нормализации дипломатических отношений Саудовской Аравии с Израилем и от подписания соглашений Авраама, которые в 2020 году подписали Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Он заявил, что этот шаг зависит от решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств — Израиля и Государства Палестина.