BZ узнала о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов

При участии Праги только в прошлом году было закуплено 1,5 млн артиллерийских снарядов и еще 1,3 млн планируется поставить на Украину до конца 2025 года, пишет газета. По ее данным, Чехия воспользовалась международной сетью частных оружейных компаний и получила около $4,5 млрд на программу поставок боеприпасов примерно от 20 стран-партнеров, некоторые из них сохраняют анонимность.