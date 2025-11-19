Полковник Ходаренок: понятие «тыл» перестало существовать в ходе СВО

Если раньше удаление этих органов от переднего края находилось, скажем, в пределах 150−200 км, то сейчас эти объекты находятся в зоне поражения практически всех средств воздушного нападения противника. В этой связи существенно возрастают требования к их живучести, то есть к инженерному оборудованию пунктов управления, их маскировке, постоянной смене их дислокации.