МИД Молдовы вызвал посла РФ для вручения ноты протеста

Посол России в Молдове вызван в Министерство иностранных дел.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Посол России Олег Озеров был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы после появившегося сообщения о нарушении воздушного пространства республики беспилотным летательным аппаратом.

В молдавском МИД решительно осудили инцидент с БПЛА, произошедший в ночь на 19 ноября и расценили его как серьезное нарушение национального суверенитета, создающее «серьезную угрозу безопасности граждан и стабильности в регионе».

«В связи с этим Министерство иностранных дел вызовет завтра, 21 ноября, посла России для передачи официального и решительного протеста с молдавской стороны», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что после консультаций, проведенных с партнерами из Украины и Румынии могут подтвердить факт пролета нарушение воздушного пространства республики неким БПЛА.

«Летательный аппарат пересек воздушное пространство РМ во временном промежутке с 03.22 до 03.35 со стороны населенного пункта Лесная (Украина), в направлении села Сэиць района Штефан Водэ на высоте около 100 метров», — заявили в Минобороны.

В ведомстве утверждают, что дрон не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства из-за того, что он летел на малой высоте.

