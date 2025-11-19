МИД Молдовы вызвал посла РФ для вручения ноты протеста

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Посол России Олег Озеров был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы после появившегося сообщения о нарушении воздушного пространства республики беспилотным летательным аппаратом.
«В связи с этим Министерство иностранных дел вызовет завтра, 21 ноября, посла России для передачи официального и решительного протеста с молдавской стороны», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что после консультаций, проведенных с партнерами из Украины и Румынии могут подтвердить факт пролета нарушение воздушного пространства республики неким БПЛА.
«Летательный аппарат пересек воздушное пространство РМ во временном промежутке с 03.22 до 03.35 со стороны населенного пункта Лесная (Украина), в направлении села Сэиць района Штефан Водэ на высоте около 100 метров», — заявили в Минобороны.
В ведомстве утверждают, что дрон не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства из-за того, что он летел на малой высоте.