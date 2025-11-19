Литва решила открыть границу с Белоруссией

Пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» были закрыты в конце октября на месяц, до полуночи 30 ноября, после того как на территории республики несколько раз были замечены метеозонды с контрабандой из Белоруссии, что привело к нарушению работы аэропорта в Вильнюсе.