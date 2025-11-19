Депутаты утвердили повышение транспортного налога в Калининградской области в 2026 году. В среду, 19 ноября, законопроект приняли сразу в двух чтениях.
Как рассказал министр финансов Виктор Порембский, власти подошли к вопросу повышения транспортного налога «очень взвешенно». При принятии решения учитывали растущие затраты на содержание дорог и новые нормы федерального законодательства, по которым плата не может быть ниже 500 рублей в год.
Чиновник добавил, что доля транспортного налога в общих расходах на автомобиль «незначительна». По его словам, если сейчас местный житель платит за маломощную машину в среднем 300 рублей в год, то с новыми ставками придётся отдать 510−600 рублей.
У нас налог очень низкий. Если его не поменять, он будет ниже того уровня, который установлен налоговым администрированием. Это принцип налогообложения, принцип эффективности налогообложения и экономической обоснованности. С другой стороны, мы, конечно, не можем оставлять низкую налоговую ставку и не обеспечивать содержание дорог — это также важно для автомобилистов, для всех жителей Калининградской области, — сказал Порембский.
Новая ставка транспортного налога составит:
для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил с 3,5 до 6 рублей (+71%), годовой платёж при этом увеличится максимально на 250 рублей; для автомобилей мощностью 100−150 лошадиных сил с 20 до 25 рублей (+25%), годовой платёж увеличится максимально на 750 рублей; для автомобилей мощностью 150−200 лошадиных сил с 40 до 45 рублей (+12,5%), годовой платёж увеличится максимально на 1000 рублей; для автомобилей мощностью 200−250 лошадиных сил с 71 до 75 рублей (+5,6%), годовой платёж увеличится максимально на 1000 рублей; для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил с 147 до 150 рублей (+2%), годовой платёж будет зависеть от мощности и увеличится минимум на 750 рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Первые уведомления по новым ставкам жители получат в 2027-м, когда будет насчитываться транспортный налог. Уплатить его можно будет до 1 декабря 2027-го.
Отметим, что в последний раз транспортный налог в Калининградской области повышали в 2025 году. До этого ставку не увеличивали 12 лет.