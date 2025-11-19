Депутаты утвердили повышение транспортного налога в Калининградской области

У нас налог очень низкий. Если его не поменять, он будет ниже того уровня, который установлен налоговым администрированием. Это принцип налогообложения, принцип эффективности налогообложения и экономической обоснованности. С другой стороны, мы, конечно, не можем оставлять низкую налоговую ставку и не обеспечивать содержание дорог — это также важно для автомобилистов, для всех жителей Калининградской области, — сказал Порембский.