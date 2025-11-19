Ричмонд
Власти Литвы открывают границу с Беларусью

Литва решила открыть границу с Беларусью досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Литвы приняло решение открыть границу с Беларусью, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Вильнюсе было решено, что с 29 октября Литва официально закрывает границу с Беларусью. Назывался срок — до 1 декабря 2025 года.

После сообщили о том, что власти Литвы обсудят возможность досрочного открытия границы с Беларусью.

И уже 19 ноября стало известно о принятом литовскими властями решении открыть границу с Беларусью. Об изменении ситуации сообщили в литовском МВД.

— Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии, — прокомментировал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

При этом глава литовского МВД сделал оговорку, что в случае негативных проявлений литовская сторона оставляет за собой право вновь закрыть границу с Беларусью.

Сообщается, что будут открыты два погранпункта на границе «Мядининкай» и «Шальчининкай» («Каменный Лог» и «Бенякони» с белорусской стороны). До этого на белорусско-литовской границе было шесть контрольно-пропускных пункта, но оставшиеся к 2024-му были закрыты литовской стороной.

На заседании правительства отметили, что на подготовку возобновления работы пунктов пропуска на границе потребуются примерно сутки. То есть, возможно, уже 20 ноября Литва откроет границу с Беларусью.

А перед этим еще Польша решила открыть два погранпункта на границе с Беларусью с 17 ноября.