Власти Литвы открывают границу с Беларусью

Сообщается, что будут открыты два погранпункта на границе «Мядининкай» и «Шальчининкай» («Каменный Лог» и «Бенякони» с белорусской стороны). До этого на белорусско-литовской границе было шесть контрольно-пропускных пункта, но оставшиеся к 2024-му были закрыты литовской стороной.