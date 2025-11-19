Ричмонд
Sky News узнал, что у Великобритании отсутствует план защиты при нападении извне

Специальный комитет по обороне палаты общин британского парламента подготовил доклад, где отметил, что у Великобритании нет плана защиты на случай внешнего нападения. Правительство «очень медлит» с решением этой проблемы. Об этом сообщает Sky News.

Источник: AP 2024

Подготовка доклада велась почти год, и за это время комитет выявил, что у страны «нет плана защиты своей земли и заморских территорий, и программа территориальной обороны почти не движется». Тем самым правительство не выполняет обязательства ст. 3 устава НАТО, в соответствии с которой страна должна поддерживать «способность противостоять вооруженному нападению».

Авторы доклада указывают на то, что правительство это признает, однако «меры исправления проблемы движутся со скоростью улитки» и, несмотря на то что сейчас «эра новых угроз, процесс принятия решений очень медленный и запутанный».

Комитет по обороне указал и на отсутствие «национального обсуждения вопросов обороны и безопасности», которое было инициировано минувшим летом премьер-министром Киром Стармером. По мнению председателя комитета Тана Дхеси, «правительство должно взять быка за рога и поставить на первое место оборону страны», и оно не может «воздерживаться от прямого обсуждения этого вопроса с общественностью». Он добавил, что с гражданами надо обсудить «уровень угрозы, стоящей перед нами и чего ожидать в случае конфликта».

