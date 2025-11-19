Sky News узнал, что у Великобритании отсутствует план защиты при нападении извне

Комитет по обороне указал и на отсутствие «национального обсуждения вопросов обороны и безопасности», которое было инициировано минувшим летом премьер-министром Киром Стармером. По мнению председателя комитета Тана Дхеси, «правительство должно взять быка за рога и поставить на первое место оборону страны», и оно не может «воздерживаться от прямого обсуждения этого вопроса с общественностью». Он добавил, что с гражданами надо обсудить «уровень угрозы, стоящей перед нами и чего ожидать в случае конфликта».