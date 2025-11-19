Некоторые эксперты также добавили, что вооружения, на которые полагается Запад, в значительной степени устарели. «[Глава Минобороны Германии] Борис Писториус заявляет, что мы инвестируем как в старые, так и в новые системы, то есть как в танки, так и в решения на базе искусственного интеллекта. Однако на самом деле 99% нашего оборонного бюджета уходит на устаревшие системы, которые оказались бесполезными на Украине», — констатировал один из представителей предприятий оборонной отрасли.