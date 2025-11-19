Бег, коллекция винила и пилатес: главы городов Челябинской области рассказали, чем увлекаются вне работы

Работа мэра редко заканчивается по расписанию, и постоянный поток задач требует умения быстро восстанавливаться. Многие главы городов Челябинской области нашли свои способы перезагрузки — от спорта до творчества. Так, руководители крупных Челябинска и Магнитогорска Алексей Лошкин и Сергей Бердников предпочитают отдыхать в лесу: один бегает в реликтовом бору, другой фотографирует природу и катается на велосипеде. Оба подчеркивают, что физическая активность помогает сохранять энергию и ясность ума. Об этом сообщает издание «Губерния».
— Спорт был, есть и будет важной частью моей жизни… Люблю наш уникальный городской бор, его особую атмосферу и свежий воздух, — рассказал мэр Челябинска Алексей Лошкин.
Своим увлечением открыто делится и глава Саткинского округа Александр Глазков — он освоил пилатес, продолжает ежедневно делать зарядку и предпочитает длительные пешие прогулки. Музыке отдает предпочтение мэр Коркинского округа Александр Орел: в детстве он учился игре на аккордеоне, позже выступал в рок-группе, а теперь собирает винил и иногда поет на городских мероприятиях. Зимой он меняет гитару на лыжи, а летом — на велосипед и сплавы по уральским рекам.
Глава Трехгорного Данил Громенко предпочитает активный отдых: летом — велосипедные маршруты по холмистому рельефу города, зимой — традиционные поездки на Завьялиху, где он катается на сноуборде.
По словам мэров, именно хобби позволяет поддерживать баланс, сохранять ресурс и оставаться в форме, несмотря на плотный рабочий график.