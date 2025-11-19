Бег, коллекция винила и пилатес: главы городов Челябинской области рассказали, чем увлекаются вне работы

Работа мэра редко заканчивается по расписанию, и постоянный поток задач требует умения быстро восстанавливаться. Многие главы городов Челябинской области нашли свои способы перезагрузки — от спорта до творчества. Так, руководители крупных Челябинска и Магнитогорска Алексей Лошкин и Сергей Бердников предпочитают отдыхать в лесу: один бегает в реликтовом бору, другой фотографирует природу и катается на велосипеде. Оба подчеркивают, что физическая активность помогает сохранять энергию и ясность ума. Об этом сообщает издание «Губерния».