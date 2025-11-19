В Молдове начат сбор подписей против закрытия РЦНК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Молдове начали сбор подписей в защиту Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Об этом сообщила глава Русской общины в республике, депутат парламента РМ первого созыва Людмила Лащенова.
«Был вал звонков, желаний со мной встретиться и поговорить на эту тему. Сегодня мы собираем подписи. Один из трудовых коллективов выступил инициатором. Не только члены русской общины беспокоятся о судьбе “Русского дома”, беспокоятся нормальные граждане нашей страны», — заявила она в интервью порталу «Первый в Молдове».
Лащенова также обратилась к депутатам парламента с призывом не допустить закрытия РЦНК в Кишиневе.
«Я прошу вас не поднимать руку за закрытие Русского дома. Я передаю просьбу десятков тысяч людей, которые звонят мне беспрерывно. Люди из Бельц, Сорок, Дрокии, Вулканешт, Басарабяски, Унген и из многих других городов требуют, чтобы депутаты парламента думали, когда они решают судьбу своих граждан», — сказала она, отметив, что Русский дом все равно будет жить.
Вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».
Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.