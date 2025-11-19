В Молдове начат сбор подписей против закрытия РЦНК в Кишиневе

«Я прошу вас не поднимать руку за закрытие Русского дома. Я передаю просьбу десятков тысяч людей, которые звонят мне беспрерывно. Люди из Бельц, Сорок, Дрокии, Вулканешт, Басарабяски, Унген и из многих других городов требуют, чтобы депутаты парламента думали, когда они решают судьбу своих граждан», — сказала она, отметив, что Русский дом все равно будет жить.