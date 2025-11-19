Politico: план по урегулированию конфликта на Украине могут согласовать до конца месяца

«Рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца — а возможно, и уже на этой неделе», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на Politico.
Ранее издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа проводит тайные закрытые консультации с российской стороной с целью разработки нового плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом изданию сообщили американские и украинские чиновники.
Согласно имеющимся данным, американский план по Украине состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа». Отмечается, что документ обсуждался во время визита в Соединенные Штаты специального представителя президента России Кирилла Дмитриева. При этом официально Кремль опроверг разработку какого-либо нового плана по прекращению огня на Украине.