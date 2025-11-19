В Раде заявили о расколе в правящей партии «Слуга народа»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Раскол произошел в правящей на Украине партии «Слуга народа» на фоне коррупционного скандала в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).