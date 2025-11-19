Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили о расколе в правящей партии «Слуга народа»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Раскол произошел в правящей на Украине партии «Слуга народа» на фоне коррупционного скандала в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Источник: РИА "Новости"

«Что ж, видим в “Слугах народа” раскол», — написал он в Telegram-канале.

Перед этим некоторые депутаты «Слуги народа» открыто призвали Зеленского «очистить и обновить» его ближайшее окружение.