В Раде заявили о расколе в правящей партии «Слуга народа»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Раскол произошел в правящей на Украине партии «Слуга народа» на фоне коррупционного скандала в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Что ж, видим в “Слугах народа” раскол», — написал он в Telegram-канале.
Перед этим некоторые депутаты «Слуги народа» открыто призвали Зеленского «очистить и обновить» его ближайшее окружение.