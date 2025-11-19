Захарова: Москва ответит на закрытие генконсульства в Польше

«Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы. Нас сейчас волнуют другие более важные задачи — это развитие отношений с конструктивно настроенными государствами», — уточнил временный поверенный в делах России, добавив, что Польша в их число не входит.