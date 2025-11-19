Politico: планы Киева купить Rafale удивили европейцев

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали протокол о намерениях: Украина планирует в течение следующие 10 лет приобрести до 100 двухмоторных истребителей Rafale производства Dassault. Это заявление последовало всего через несколько недель после того, как Киев подписал соглашение о покупке у Швеции от 100 до 150 одномоторных истребителей Gripen E производства Saab, напоминает Politico.
Смешанный парк
Украина собирается создать современные военно-воздушные силы, оснащенные более чем 200 новыми западными боевыми самолетами. Однако эксплуатировать смешанный парк истребителей непросто из-за трудностей с материально-техническим обеспечением, а также проблем с подготовкой пилотов и механиков, поясняет издание.
В случае со смешанным парком «нет общего доступа к запасным частям, нет эффекта от масштаба, а также необходимо увеличить количество цепочек поставок и курсов подготовки пилотов и механиков», сказал Эли Тененбаум, директор Центра исследований в области безопасности IFRI.
Отсутствие финансирования
Создание смешанного парка французских и шведских многоцелевых истребителей неизбежно грозит Киеву серьезными финансовыми проблемами, пишет Politico. У Киева нет средств, и сейчас неясно, как он собирается оплачивать эти самолеты без внешней помощи.
План Украины приобрести Rafale в дополнение к Gripen довольно неожиданный. У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных российских активов.
Стоимость одного истребителя Rafale без ракет оценивается в 70−100 млн евро, но может достигать и 250 млн евро. Стоимость Gripen составляет около 125 млн евро. Большинство членов ЕС для помощи Украине хотят использовать замороженные российские активы на сумму 140 млрд евро, но до сих пор европейские столицы не пришли к соглашению.
Производственные трудности
Еще одной проблемой являются производственные мощности западных компаний и их отставание с выполнением уже оформленных заказов на военные самолеты.
«Даже если бы у нас были деньги, мы бы не смогли быстро получить самолеты. Просто так никто в мире не продает их в достаточном количестве. Посмотрите, сколько стран стоят в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине обойти очередь и получить их первой», — признался Politico украинский военный чиновник.
По данным Politico, французская компания Dassault, производитель Rafale, намерена увеличить производство всего до пяти истребителей в месяц. Тогда как шведская Saab, выпускающая Gripen, сейчас пытается договориться о производстве своих истребителей по лицензии в Канаде.
Содержание авиапарка
Но даже если Киев получит эти самолеты, он не сможет самостоятельно содержать огромный авиапарк.
Учитывая существующие экономические проблемы Украины, было бы слишком дорого содержать такой огромный авиапарк в одиночку.
По словам украинского военного чиновника, несмотря на все трудности, Украина решилась на такой шаг, потому что безопаснее диверсифицировать поставщиков: «Почему украинские военные выбрали несколько разных моделей (истребителей)? Просто потому, что класть все яйца в одну корзину довольно рискованно».