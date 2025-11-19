Politico: планы Киева купить Rafale удивили европейцев

«Даже если бы у нас были деньги, мы бы не смогли быстро получить самолеты. Просто так никто в мире не продает их в достаточном количестве. Посмотрите, сколько стран стоят в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине обойти очередь и получить их первой», — признался Politico украинский военный чиновник.