Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина получила сигналы о предложениях США по урегулированию, которые Вашингтон якобы обсуждает с Москвой, Киев не участвовал в их подготовке, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник: © РИА Новости

Американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее заявило, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. Отмечалось, что пока остается неясным, как к такому плану отнесутся Киев и его европейские союзники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор никаких новаций по теме не было.

«Украина получила “сигналы” о наборе предложений США по завершению конфликта, которые США обсуждали с Россией», — говорится в сообщении Рейтер.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше