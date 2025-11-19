Киев получил сигналы о предложениях США по урегулированию, сообщили СМИ

Американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее заявило, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. Отмечалось, что пока остается неясным, как к такому плану отнесутся Киев и его европейские союзники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор никаких новаций по теме не было.