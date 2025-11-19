В аэропорту Самары развернут пункт миграционного контроля

Отмечается, что первые 12 пунктов миграционного контроля уже приступили к работе на территории крупнейших воздушных гаваней страны. В их число попал и аэропорт Курумоч (Самара).
В дальнейшем планируется открытие таких пунктов на приграничных железнодорожных станциях и вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска. Работу координируют Миграционная служба МВД России и Главное управление на транспорте МВД России.
