В ФРГ приняли законопроект о лишении пособий части украинских беженцев

Законопроект в соответствии с коалиционным договором внесла на рассмотрение кабмина министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ). На одного «бюргергельд» составляет до €563, за подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. Государство также оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Базовая материальная помощь беженцу составляет €441 в месяц.
«Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», — отметили в Минтруде.
Основной целью законопроекта является ускорение интеграции украинцев на рынке труда. В настоящее время в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу — около 35%. В Польше таких около 70%, в Чехии — примерно 60%. Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.
Преимуществом B rgergeld, помимо того, что их размер выше стандартной материальной помощи беженцу, является то, что их получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, «бюргергельд» начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.