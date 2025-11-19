В ФРГ приняли законопроект о лишении пособий части украинских беженцев

Основной целью законопроекта является ускорение интеграции украинцев на рынке труда. В настоящее время в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу — около 35%. В Польше таких около 70%, в Чехии — примерно 60%. Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.