Никитин предложил переименовать минтуризма в министерство гостеприимства

Во время обсуждения поручения с министром туризма и помыслов региона Сергеем Яковлевым глава региона предложил альтернативное название — министерство гостеприимства.
«Кстати, давайте министерство не туризма будет, а гостеприимства», — пошутил губернатор.
По словам Никитина, власти области уделяют внимание не только развитию туристической отрасли, но и созданию инфраструктуры, которая повышает качество жизни нижегородцев. Он отметил, что регион анализирует, какие объекты уже реализованы в других субъектах, а какие еще отсутствуют в Нижегородской области.
