Туск потребовал у Зеленского сведения о связанных с диверсиями украинцах

По данным Туска, один из подозреваемых был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, а после переехал в Белоруссию. Второй — житель Донбасса — «также въехал в Польшу из Белоруссии непосредственно перед атаками». Премьер добавил, что после совершения диверсии они покинули территорию Польши.