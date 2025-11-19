Ричмонд
Туск потребовал у Зеленского сведения о связанных с диверсиями украинцах

Премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках телефонного разговора попросил украинского президента Владимира Зеленского сообщить сведения о гражданах Украины, которые могли быть причастны к диверсионным актам в Польше.

Источник: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Pres

Об этом польский премьер сообщил на конференции «Наука для бизнеса» в Варшаве, его слова передает Onet.

«Я сообщил президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, связанные с сотрудничеством российских спецслужб с отдельными гражданами Украины», — заявил Туск.

Накануне Туск сообщил, что польские спецслужбы установили личности подозреваемых в актах диверсии на железной дороге, ведущей на Украину. «Установленные лица — двое граждан Украины. Они длительное время сотрудничают с российской разведкой», — заявил тогда польский премьер.

По данным Туска, один из подозреваемых был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, а после переехал в Белоруссию. Второй — житель Донбасса — «также въехал в Польшу из Белоруссии непосредственно перед атаками». Премьер добавил, что после совершения диверсии они покинули территорию Польши.

Оба диверсионных акта в Польше обнаружили 17 ноября. Один из них произошел на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, где нашли повреждение путей. Позже стало известно о втором нарушении работы железной дороги — кто-то замкнул электросеть в районе вокзала Пулавы, который находится на той же линии.

В Кремле заявили, что «было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в числе подозреваемых есть граждане Украины.

