СМИ: Евросоюз стал на шаг ближе к «военному Шенгену»

Европейская комиссия и Служба по иностранным делам и политике безопасности ЕС на коллегии в среду утвердили пакет мер оборонной готовности, основное внимание в котором уделяется военной мобильности, сообщает портал BG News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот пакет стал очередным планом Еврокомиссии по укреплению обороны ЕС до конца десятилетия, говорится в статье. Вице-президент Еврокомиссии Хенна Виркунен пояснила, что он направлен на обеспечение быстрого и беспрепятственного перемещения войск, оборудования и военных активов по Европе.

Теперь у государств — членов Европейского союза будет всего три дня в мирное время и шесть часов в чрезвычайных ситуациях, чтобы позволить вооруженным силам и технике других членов блока пересечь их границы.

«Невозможно защитить континент, если невозможно передвигаться по нему. Это совершенно очевидно. Именно поэтому мы создаем “военный Шенген”», — сказал еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

Одной из ключевых мер станет ускорение процедуры выдачи разрешений на трансграничную мобильность военнослужащих.

Сейчас правила в 27 государствах — членах ЕС не согласованы и некоторым странам требуются недели, чтобы ответить на запрос другой страны ЕС о перемещении войск и/или оборудования по их территории.

Также страны ЕС создадут «фонд солидарности», в который смогут передавать активы, такие как поезда-платформы, паромы или стратегический воздушный транспорт, для использования другими странами. Кроме того, в блоке появится «каталог военной мобильности» — перечень транспортных и логистических активов двойного назначения, которые можно будет задействовать для военных операций.

Работу по реализации этих мер будет координировать группа военнослужащих, в состав которой войдут представители каждого члена ЕС. Они определят приоритетность финансирования 500 инфраструктурных проектов, которые были отобраны для улучшения четырех согласованных военных коридоров. Их местоположение по-прежнему остается секретным, отмечает издание.

По оценкам Цицикостаса, для реализации «военного Шенгена» потребуется 100 млрд евро.

Но в бюджете ЕС до конца 2027 года на эти цели заложено только 1,7 млрд евро, что еврокомиссар назвал «каплей в море». Бюджет на эти цели в следующий семилетний период, который начнется в 2028 году, составляет чуть менее 18 млрд евро — все еще далеко от целевого показателя.

В материалах по итогам коллегии говорится, что Еврокомиссия представит новый Регламент о военной мобильности Европейскому совету и парламенту для принятия в рамках обычной законодательной процедуры.

