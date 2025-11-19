СМИ: Евросоюз стал на шаг ближе к «военному Шенгену»

«Невозможно защитить континент, если невозможно передвигаться по нему. Это совершенно очевидно. Именно поэтому мы создаем “военный Шенген”», — сказал еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.
Сейчас правила в 27 государствах — членах ЕС не согласованы и некоторым странам требуются недели, чтобы ответить на запрос другой страны ЕС о перемещении войск и/или оборудования по их территории.
Также страны ЕС создадут «фонд солидарности», в который смогут передавать активы, такие как поезда-платформы, паромы или стратегический воздушный транспорт, для использования другими странами. Кроме того, в блоке появится «каталог военной мобильности» — перечень транспортных и логистических активов двойного назначения, которые можно будет задействовать для военных операций.
Работу по реализации этих мер будет координировать группа военнослужащих, в состав которой войдут представители каждого члена ЕС. Они определят приоритетность финансирования 500 инфраструктурных проектов, которые были отобраны для улучшения четырех согласованных военных коридоров. Их местоположение по-прежнему остается секретным, отмечает издание.
Но в бюджете ЕС до конца 2027 года на эти цели заложено только 1,7 млрд евро, что еврокомиссар назвал «каплей в море». Бюджет на эти цели в следующий семилетний период, который начнется в 2028 году, составляет чуть менее 18 млрд евро — все еще далеко от целевого показателя.
В материалах по итогам коллегии говорится, что Еврокомиссия представит новый Регламент о военной мобильности Европейскому совету и парламенту для принятия в рамках обычной законодательной процедуры.