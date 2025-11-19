Воронежский вице-мэр резко высказалась о Нижнем Новгороде

Она заявила, что несмотря на внушительные объемы финансирования, город производит впечатление менее благоустроенного, чем Воронеж. По её наблюдениям, зимой Нижний Новгород оказывается погребен под толстым слоем снега, а в летние месяцы страдает от обильных осадков, что создает препятствия для движения даже общественного транспорта.