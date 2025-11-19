Воронежский вице-мэр резко высказалась о Нижнем Новгороде

Заместитель мэра Воронежа, Людмила Бородина, позволила себе резкие высказывания в адрес Нижнего Новгорода, очевидно, стремясь продемонстрировать горожанам, что положение дел в их городе не столь плачевно. Видеозапись слов вице-мэра Воронежа распространилась в Сети.
Она заявила, что несмотря на внушительные объемы финансирования, город производит впечатление менее благоустроенного, чем Воронеж. По её наблюдениям, зимой Нижний Новгород оказывается погребен под толстым слоем снега, а в летние месяцы страдает от обильных осадков, что создает препятствия для движения даже общественного транспорта.
Особое внимание Бородина уделила неудовлетворительной работе коммунальных служб, которые, по её мнению, не справляются с оперативной уборкой упавших деревьев, создающих проблемы для электросетей.
Выступление чиновницы не вызвало энтузиазма у жителей Воронежа. Многие обратили внимание на то, что, поучая граждан благодарности, она явилась на публику с сумкой Louis Vuitton, стоимость которой оценивается примерно в полмиллиона рублей.
