Политолог раскрыл цель визита Дрисколла на Украину

«Визит Дрисколла и американских генералов на территорию Украины можно рассматривать как приезд своеобразного ревизора. Они будут пытаться провести аудит происходящего в стране для того, чтобы сформировать какую-то объективную оценку о ситуации на фронте и направить ее в администрацию Трампа», — пояснил политолог.
Причиной недоверия американцев стали непроверенные заявления Украины о существенных потерях российской армии, которые регулярно публикует Киев.
Американское руководство, обладая полной оперативной информацией с фронта, сочло необходимым направить своих представителей для непосредственного изучения обстановки в Украине, отметил Дудаков.
Ранее стало известно о визите в Киев делегации США под руководством Дэниела Дрисколла. Также в Киев прибыл начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. По информации американских СМИ, перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры по урегулированию конфликта.