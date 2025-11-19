Политолог раскрыл цель визита Дрисколла на Украину

«Визит Дрисколла и американских генералов на территорию Украины можно рассматривать как приезд своеобразного ревизора. Они будут пытаться провести аудит происходящего в стране для того, чтобы сформировать какую-то объективную оценку о ситуации на фронте и направить ее в администрацию Трампа», — пояснил политолог.