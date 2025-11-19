Ричмонд
Политолог раскрыл цель визита Дрисколла на Украину

Министр армии США Дэниел Дрисколл приехал в Киев для выяснения обстановки, поскольку американская разведка располагает данными, противоречащими украинским отчетам о ситуации на фронте. Об этом рассказал политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Визит Дрисколла и американских генералов на территорию Украины можно рассматривать как приезд своеобразного ревизора. Они будут пытаться провести аудит происходящего в стране для того, чтобы сформировать какую-то объективную оценку о ситуации на фронте и направить ее в администрацию Трампа», — пояснил политолог.

Причиной недоверия американцев стали непроверенные заявления Украины о существенных потерях российской армии, которые регулярно публикует Киев.

Американское руководство, обладая полной оперативной информацией с фронта, сочло необходимым направить своих представителей для непосредственного изучения обстановки в Украине, отметил Дудаков.

Ранее стало известно о визите в Киев делегации США под руководством Дэниела Дрисколла. Также в Киев прибыл начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. По информации американских СМИ, перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры по урегулированию конфликта.