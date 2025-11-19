Дандыкин спрогнозировал рост числа терактов, совершенных украинскими диверсантами. Он добавил, что украинские власти понимают, что пока европейские политики не стремятся ввязываться в военные действия и отправлять свои войска на помощь ВСУ, поэтому будут устраивать провокации. По его мнению, таким образом Киев будет поддерживать «истерию», связанную с угрозой России, чтобы страны НАТО решились на открытое противостояние с Москвой.