Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о диверсии на железнодорожной линии 18 ноября. Он уточнил, что повреждена дорога на направлении «Люблин — Варшава», которая используется для поставок вооружения Киеву. Премьер-министр заявил, что подрыв совершили украинские граждане, которые якобы действовали по указанию российских спецслужб. Туск уточнил, что подозреваемые диверсанты уже выехали из Польши в Белоруссию, пишет «Инфо24».
По мнению Василия Дандыкина, обвинения в адрес Москвы в совершении теракта в Польше не случайны. Эксперт подчеркнул, что все же диверсия — дело рук киевского режима, а ее цель — «втянуть Польшу и другие страны НАТО в конфликт с Россией».
«Украинская армия терпит поражение в зоне СВО, фронт трещит по швам, поэтому Киев устроил диверсию в Польше, рассчитывая на запуск пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, что означало бы вступление альянса в войну против России», — объяснил собеседник издания.
Дандыкин спрогнозировал рост числа терактов, совершенных украинскими диверсантами. Он добавил, что украинские власти понимают, что пока европейские политики не стремятся ввязываться в военные действия и отправлять свои войска на помощь ВСУ, поэтому будут устраивать провокации. По его мнению, таким образом Киев будет поддерживать «истерию», связанную с угрозой России, чтобы страны НАТО решились на открытое противостояние с Москвой.