В Европе признали, что не могут финансировать Украину

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026−2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.