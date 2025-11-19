Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе признали, что не могут финансировать Украину

У Европы недостаточно возможностей для финансирования Украины. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

Источник: Global Look Press

«К несчастью для Украины, есть мало причин полагать, что у Европы есть средства и возможность предоставлять Киеву столько, сколько ему нужно», — говорится в сообщении издания.

Украина столкнулась с 40-процентным дефицитом бюджета, напоминает журнал. Это можно исправить с помощью прямого вливания денег западными донорами, предоставления Киеву международного кредита или изъятия активов РФ за рубежом, пишет Spectator.

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026−2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше