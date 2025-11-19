Politico: рамочное соглашение по Украине согласуют на этой неделе

«Я уверен, что украинские лоббисты и европейские ястребы будут пытаться всячески срывать имплементацию любого плана, который может быть представлен американской и российской сторонами. Первым не выгодно заканчивать конфликт, потому что потом проблемы начнутся уже у них с личной безопасностью и с безопасностью активов, а вторые привыкли находиться в ситуации противостояния с Россией, так как это легко оправдывает все внутренние провалы», — пояснил Дудаков.