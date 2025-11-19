Ричмонд
Литва откроет два пункта пропуска в ночь на четверг

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Литва откроет движение в двух пунктах пропуска на границе с Беларусью в полночь четверга, сообщили в литовском Министерстве внутренних дел.

Источник: Sputnik.by

«На заседании правительства было одобрено предложение Министерства внутренних дел об открытии пунктов пропуска “Шальчининкай” и “Мядининкай” на границе с Беларусью. Движение через эти пункты пропуска возобновится с 00:00 20 ноября (в 01:00 по белорусскому времени — Sputnik)», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что с учетом предложений, представленных Комиссией национальной безопасности 18 ноября, было принято решение, что обстоятельства изменились, и ограничения на пересечение госграницы больше не нужны для обеспечения внутренней безопасности Литвы.

При этом в МВД Литвы уточнили, что пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» будут доступны только для автомобильного транспорта, то есть пешком границу в них нельзя будет пересечь.

Закрытие границы.

В октябре литовская сторона в одностороннем порядке приняла решение о закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») — до 1 декабря этого года.

Белорусская сторона неоднократно заявляла, что Минск готов к возобновлению движения через закрытые Литвой пункты пропуска в любой момент.