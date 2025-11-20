Радий Хабиров встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным

«Проект Южный обход для нас флагманский. Это большая история, которая окажет влияние в целом на транспортную ситуацию Уфимской агломерации. Южный обход — это вантовый мост, это 13 километров новой дороги. Что важно, есть экспертиза, есть поддержка Президента, есть поддержка Правительства России. Сам по себе проект дорогой, 76 млрд рублей. На него мы хотим получить прямую безвозвратную субсидию. Пока мы зацепились за бюджет 2030 года. Здесь два варианта: ждать, когда появятся деньги, а другой вариант — не сидеть ждать, заниматься документами, заниматься проектированием, держать постоянно в повестке ту или иную проблематику. И мы сегодня обсуждали, что, возможно, будут запущены какие-то большие проекты после 2030 года», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».