Радий Хабиров встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным

Глава Башкортостана отметил, что республика активно сотрудничает с федеральным министерством по вопросам развития транспортной инфраструктуры региона.
«Хочу выразить огромную благодарность Правительству России и министерству транспорта. В этом году мы ввели в строй ряд крупных дорожных объектов. Среди них участок федеральной автотрассы М-12, который проходит по территории Башкортостана. Раньше срока началось движение по мосту через реку Ик, после его капитального ремонта, он, как вы знаете, связывает две братские республики», — сказал руководитель региона.
Министр транспорта России рассказал, что свой трудовой путь он начинал в Уфе, где проработал в течение 10 лет.
«Я очень люблю Башкортостан, ее природу и трудолюбивых жителей. Совместно будем работать над тем, чтобы и наша страна развивалась, и республика процветала», — отметил Андрей Никитин.
Во время встречи Глава Башкортостана и министр транспорта России обсудили вопросы финансирования строительства Южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон, а также реализацию проекта развития Уфимского железнодорожного узла.
«Проект Южный обход для нас флагманский. Это большая история, которая окажет влияние в целом на транспортную ситуацию Уфимской агломерации. Южный обход — это вантовый мост, это 13 километров новой дороги. Что важно, есть экспертиза, есть поддержка Президента, есть поддержка Правительства России. Сам по себе проект дорогой, 76 млрд рублей. На него мы хотим получить прямую безвозвратную субсидию. Пока мы зацепились за бюджет 2030 года. Здесь два варианта: ждать, когда появятся деньги, а другой вариант — не сидеть ждать, заниматься документами, заниматься проектированием, держать постоянно в повестке ту или иную проблематику. И мы сегодня обсуждали, что, возможно, будут запущены какие-то большие проекты после 2030 года», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Ранее сообщалось, что делегация Башкирии участвует в работе «Транспортной недели» в Москве.