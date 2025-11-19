Ричмонд
СМИ: в Британии заявили о «лазерном обстреле» во время слежения за российским кораблем

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» уже второй раз вызвал ажиотаж, приблизившись к британским водам. Об этом сообщает британский канал Sky News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит, Хили сказал: «Российский разведывательный корабль “Янтарь” находится на границе британских вод к северу от Шотландии». Как утверждает Хили, «Янтарь» занимается сбором разведывательной информации и составлением карт британских подводных кабелей, говорится в статье.

По словам Хили, «Янтарь» является частью российского флота, созданного для того, чтобы «подвергать риску британскую подводную инфраструктуру и инфраструктуру наших союзников».

Министр заявил, что «Янтарь» способен «совершать диверсии в условиях конфликта». Именно этим он объяснил, почему приближение российского судна к британским водам вызывает такую обеспокоенность у местного Министерства обороны.

В первый раз, когда «Янтарь» находился в водах Великобритании, британские военные подняли на поверхность атомную подводную лодку вблизи судна, напоминает издание. В этот раз они задействовали фрегат Королевского военно-морского флота и самолеты Королевских ВВС. Во время этих маневров российские моряки с борта «Янтаря» якобы слепили лазерами британских пилотов. «Эти действия России крайне опасны», — пожаловался Хили.

На вопрос журналиста о том, был ли это первый случай, когда российское судно использовало лазеры против британских пилотов, Хили ответил: «Это первый случай, когда “Янтарь” применяет лазеры против британских военно-воздушных сил».

Свою речь Хили подытожил предупреждением: «Итак, мое послание России и Путину таково: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и, если “Янтарь” отправится на юг на этой неделе, мы готовы».