СМИ: в Британии заявили о «лазерном обстреле» во время слежения за российским кораблем

В первый раз, когда «Янтарь» находился в водах Великобритании, британские военные подняли на поверхность атомную подводную лодку вблизи судна, напоминает издание. В этот раз они задействовали фрегат Королевского военно-морского флота и самолеты Королевских ВВС. Во время этих маневров российские моряки с борта «Янтаря» якобы слепили лазерами британских пилотов. «Эти действия России крайне опасны», — пожаловался Хили.