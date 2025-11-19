Ричмонд
Reuters: США одобрили продажу Тайваню ЗРК NASAMS почти на 700 млн долларов

США подтвердили продажу Тайваню передовой ракетной системы NASAMS, которая прошла боевые испытания на Украине. Это уже второй за неделю пакет вооружений для Тайваня на общую сумму 1 млрд долларов, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Тайвань в рамках сделки по покупке американского оружия на 2 млрд долларов, которая была согласована в прошлом году, получит три зенитно-ракетных комплекса средней дальности NASAMS. Системы ПВО, предназначенные для Тайваня, будут готовы в феврале 2031 году, уточняет агентство. В Индо-Тихоокеанском регионе пока только Австралия и Индонезия эксплуатируют эти системы, говорится в статье.

Согласно Reuters, NASAMS значительно повысят возможности противовоздушной обороны Тайваня. «Сегодня должно быть ясно… что обязательства Америки перед Тайванем непоколебимы. Мы подкрепляем эти слова действиями, уделяя особое внимание поддержке усилий Тайваня по достижению мира с помощью силы», — заявил во вторник на мероприятии Американской торговой палаты Рэймонд Грин, де-факто посол США в Тайбэе.

В прошлый четверг Вашингтон впервые во время президентства Дональда Трампа одобрил продажу Тайбэю американских истребителей и авиационных запчастей на сумму 330 млн долларов. Эта сделка, как отмечает Reuters, вызвала гнев Пекина. Со своей стороны, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку в среду вновь предупредил, что Китаю не следует прибегать к силе для разрешения споров.

