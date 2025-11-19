Reuters: США одобрили продажу Тайваню ЗРК NASAMS почти на 700 млн долларов

Согласно статье, Тайвань в рамках сделки по покупке американского оружия на 2 млрд долларов, которая была согласована в прошлом году, получит три зенитно-ракетных комплекса средней дальности NASAMS. Системы ПВО, предназначенные для Тайваня, будут готовы в феврале 2031 году, уточняет агентство. В Индо-Тихоокеанском регионе пока только Австралия и Индонезия эксплуатируют эти системы, говорится в статье.