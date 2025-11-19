В США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине

«Я думаю, мы продолжим искать возможности для переговоров… Трамп предпринял некоторые шаги», — подчеркнул он.
По словам Уитакера, Трамп «может сделать еще очень многое» по вопросу урегулирования конфликта.
США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.
По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.