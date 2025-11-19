Ричмонд
В МИД РФ заявили, что Россия продолжает оперативно выдавать визы гражданам США

Россия продолжает оперативно выдавать визы американским гражданам, несмотря на ужесточения со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

Источник: Reuters

По ее словам, российским дипломатам удается работать так же оперативно, как они это делали в расширенном составе, когда США еще не начали сокращать консульства России.

«Когда мы в ответ сокращали американских дипломатов исключительно только как ответную меру на сокращение наших дипломатов, американские дипломаты, как правило, всегда ужесточали еще больше выдачу виз для россиян», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что россиянам получить американскую визу не так просто. Для этого им нужно выехать за рубеж и вставать в очередь на полгода, а то и больше, чтобы пройти собеседование, которое совершенно не означает, что визу они получат.

Несмотря на действия США, Россия продолжит оперативно выдавать визы для поездок, как и другим странам, потому что Россия не мстит и не отыгрывается на людях, заключила Захарова.

