Власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше

В МВД Литвы озвучили подробностях решения открыть границу с Беларусью, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Литва открывает границу с Беларусью с 20 сентября.
Об этом решении литовских властей стало известно накануне. В МВД Литвы уточнили, что два погранпункта на границе с Беларусью будут открыты досрочно с полуночи по вильнюсскому времени (01.00 часов 20 ноября по Минску. — Ред.).
Таким образом с ночи четверга откроются погранпункты «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси) и «Шальчининкай» (белорусский «Бенякони»).
Отмечено, что литовское правительство приняло решение о досрочном открытии границы с Беларусью, основываясь на рекомендациях Комиссии по нацбезопасности Литвы. Глава МВД Литвы отметил при этом, что ограничения на пересечение госграницы, установленные прежним постановлением правительства, более не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности.
— Предлагаем признать постановление правительства Литвы от 29 октября 2025 года утратившим силу, — прокомментировал литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович.
В свою очередь в Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava) поприветствовали решение об открытии погранпунктов на границе с Беларусью.
Ранее представители литовских перевозчиков потребовали срочный диалог с Минском из-за ситуации на границе. Также литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.
Тем временем, Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.